Только 32% работодателей в Пскове практикуют удалёнку
Только 32% работодателей в Пскове практикуют удалёнку, сообщается в опросе сервиса SuperJob. В 7 из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.
Чаще всего на удалёнке трудятся программисты, бухгалтеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.
Только в 6% компаний есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа.
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14 декабря 2023
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