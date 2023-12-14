Только 32% работодателей в Пскове практикуют удалёнку

09:05, 14 декабря 2023, ПАИ

Только 32% работодателей в Пскове практикуют удалёнку, сообщается в опросе сервиса SuperJob. В 7 из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.

Чаще всего на удалёнке трудятся программисты, бухгалтеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Только в 6% компаний есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа.