15 декабря Псковская областная библиотека отметит 190-летие

08:55, 14 декабря 2023, ПАИ

15 декабря в 15:00 в ГКЦ Пскова начнется мероприятие, посвященное дню рождения Псковской губернской библиотеки, преемницей которой является главная библиотека области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Поздравить коллектив придут первые лица региона, специалисты федеральных библиотек, представители муниципальной власти, коллеги из большинства районов области, работники культуры.

В программе – рассказ об истории губернской библиотеки и ее современных достижениях, поздравления почетных гостей, награждения лучших сотрудников, концертные номера творческих коллективов области и многое другое.

По нынешнему адресу на улице Профсоюзной библиотека открыта с 1966 года. Благодаря помощи Министерства культуры и правительства области типовое здание 60-х годов изменилось до неузнаваемости.

За счет дополнительной двухэтажной надстройки общая площадь здания увеличена на 800 квадратных метров. Отремонтированные помещения позволили расширить функциональные возможности. Открыт новый полиграфический комплекс, работает региональный центр по оцифровке документов, оснащенный сканерами, в том числе и широкоформатными, и региональный центр консервации отдела хранения основного фонда, возвращающей книгам вторую жизнь. Много внимания уделено и книгохранилищу: помещение оборудовано автоматической системой пожаротушения, а также современными системами вентиляции и климат-контроля.

С 2015 года в структуру библиотеки входят: Псковская областная универсальная научная библиотека и обособленные структурные подразделения «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» и «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».

Библиотека выступает организатором и координатором по сохранению книжного культурного наследия Псковской области, создавая электронную библиотеку «Псковиана», виртуальный музей «Дыхание веков», реализуя проект «Литературная карта Псковской области». С 2007 года, впервые в регионе, внедрена система комплексной автоматизации библиотечных процессов. Международная деятельность библиотеки направлена на расширение партнерских связей с библиотеками Белоруссии, Казахстана, Китайской Народной Республики.

Библиотеку узнают по брендовым мероприятиям: Международный книжный форум «Русский Запад» (проводится с 2003 года), фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском», Международная школа качества, чтения памяти Валентина Курбатова, чье имя носит библиотека.

Библиотека – член Российской библиотечной ассоциации, Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Русской школьной библиотечной ассоциации, Псковской библиотечной ассоциации.

«190 лет славной истории – это не только повод для гордости, но и огромная ответственность, – уверена генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Вера Павлова. – И сегодня мы уверены, что, имея прекрасный кадровый потенциал, мои коллеги – профессионалы с большой буквы, современные технологии, поддержку на всех уровнях власти и, главное, огромное желание служить людям и двигаться вперед, все вызовы времени будут нам по силам».

