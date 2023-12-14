ПсковГУ вошёл в топ-50 вузов по эффективности воспитательной деятельности

10:43, 14 декабря 2023, ПАИ

Псковский государственный университет вошел в топ-50 вузов, сформированный в рамках Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». В исследовании эффективности воспитательной деятельности в вузах, запущенном в 2022 году, приняли участие более 700 учреждений высшего образования страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ со ссылкой на информационные ресурсы проекта.

Рейтинг вузов «Твой ход» – это индекс, который формируется на основе мнения студентов и аналитики вовлечённости в государственную молодёжную политику с помощью баз данных следующих платформ: Добро.ру, «Россия – страна возможностей», «Росмолодёжь» и «Твой ход». В формировании рейтинга приняли участие 123 547 студентов в 2022 году и 220 416 студентов в 2023 году.

Для студентов индекс эффективности – это простая и безопасная возможность поделиться мыслями о своём вузе в лёгком формате опросов, а также способ повысить узнаваемость своего вуза внутри российского студенчества. Для вузов индекс эффективности является возможностью получить честную обратную связь от студентов и посмотреть на динамику ощущения обучающихся, чтобы принять меры по регулированию возникающих вопросов и улучшению образовательной среды, уточнили в пресс-службе ПсковГУ.

Вузы, вошедшие в топ-50 в 2022 году, стали площадками очных событий Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» в 2023 году. Это позволило повысить уровень вовлечённости студентов в молодёжную политику, реализуемую в вузах и на территории всей страны, заключили в пресс-службе.