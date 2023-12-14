Квартирный вопрос стал причиной драки двух братьев в Пскове

10:55, 14 декабря 2023, ПАИ

Пскович избил своего брата из-за угрозы выселения из квартиры, в которой они проживали совместно. Теперь виновного ждёт суд. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Ссора братьев произошла в июле 2023 года. Пскович, поссорившись с братом из-за того, что тот хотел выселить его из квартиры, избил родственника, нанося удары по лицу и голове.

Псковичу грозит наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 6 месяцев, либо ареста на срок до 3 месяцев.