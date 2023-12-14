Мероприятия в честь достижений российской науки прошли в Пскове

11:42, 14 декабря 2023, ПАИ

Мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий в России прошли в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Заведующая библиотечным молодёжным центром Антонина Голубева прочитала молодёжи лекцию с элементами игрового взаимодействия. Она прошла в рамках Всероссийской акции «Достижения России», организованной Всероссийским обществом «Знание».

У гостей мероприятия также была возможность познакомиться с литературой из библиотечного фонда о достижениях российской науки в космосе, математике, физике, химии и других областях знаний.

Псковская молодёжь пообщалась с заведующей Центром креативных индустрий и технологий Сultura Place Ариной Овчинниковой, которая представила выставку «Глазами многих». Авторы работ – участники прошедшего недавно в Пскове фотомарафона «Жизнь как...».

Кроме того, гости смогли поработать с библиотечным роботом Серёжей. О его возможностях в практикуме «Приключения робота Серёжи в нейронных сетях» рассказал заведующий отделом программно-технологического обеспечения библиотеки Георгий Сазанов.