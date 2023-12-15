Большинство псковичей выбирают себе в дом искусственную ёлку

13:21, 15 декабря 2023, ПАИ

Большинство псковичей к Новому году установили или установят дома искусственную ёлку. Об этом свидетельствуют данные опроса Псковского агентства информации, проведённого в группе ПАИ в ВК и телеграм-канале агентства.

По результатам опроса в телеграм-канале ПАИ 68% респондентов поставят у себя дома искусственную ёлку, 16% предпочитают живую ель. Такое же число опрошенных, 16%, и вовсе обходятся в новогодние праздники без ёлки дома.

Данные опроса в группе ПАИ в ВК повторяют то же распределение голосов. Среди опрошенных 63,54% сделают выбор в пользу искусственной ёлки, живую установят – 17,71%. Обойдутся без ёлки почти пятая часть респондентов – 18,75 % .