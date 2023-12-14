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Общество

Нужен ли автобусный маршрут между корпусами ПсковГУ, предлагают решить преподавателям и студентам

Преподавателям и студентам предлагают решить, нужен ли новый автобусный маршрут, который будет связывать все корпуса Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Нужен ли автобусный маршрут между корпусами ПсковГУ, предлагают решить преподавателям и студентам. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Респондентам предстоит ответить на шесть вопросов. Среди них – «считаете ли вы, что новый маршрут необходим?», «предполагается, что автобус будет брендирован особым образом, будет отличаться от других автобусов и маршрутов, – считаете ли вы эту идею интересной?», «интересно ли будет вам слушать аудиоэкскурсии о нашем городе, следуя по данному маршруту?», «как вы смотрите на то, чтобы аудиоэкскурсии в автобусе были озвучены голосами школьников нашего города?», «на каких языках наряду с русским языком можно было бы транслировать аудиоэкскурсии?», «что кроме экскурсионного маршрута и новостей, актуальных для молодёжи, было бы интересно прослушать в автобусе?».

На вопросы предлагается ответить здесь: pskgu.ru/page/5f4c5b6e-deef-4087-98fc-2adbc2bd9738.

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