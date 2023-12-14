До -6 градусов прогнозируется в Псковской области 15 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 декабря. Будет идти небольшой снег, сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер северных направлений 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области в течение суток опустится от -1 до -6 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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