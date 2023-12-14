До -6 градусов прогнозируется в Псковской области 15 декабря

12:17, 14 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 декабря. Будет идти небольшой снег, сообщили в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области в течение суток опустится от -1 до -6 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.