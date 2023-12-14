Владимир Путин: Существование России без суверенитета невозможно

12:19, 14 декабря 2023, ПАИ

Существование России без суверенитета невозможно, поэтому главное – его укрепление, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Понятие суверенитета очень широкое, в него входит не только укрепление обороноспособности государства и его безопасности по внешнему контуру, подчеркнул Владимир Путин. Речь также идёт о внутреннем суверенитете, обеспечении прав и свобод граждан России, безопасности и суверенитете в сфере экономики, уточнил глава государства.

Напомним, что прямая линия и большая пресс-конференция для Владимира Путина – традиционный формат общения и обратной связи. В последний раз прямая линия с главой государства проходила в июне, а пресс-конференция – в декабре 2021 года.

Отметим, что журналист ПАИ Диана Михайлова принимает участие в большой пресс-конференции Владимира Путина.