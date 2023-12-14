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Учитель физкультуры из Пскова получил награду премии «Признание-2023»

Ветеран специальной военной операции, учитель физической культуры псковской школы № 17 имени Валерия и Анатолия Молотковых Илья Седов получил награду национальной общественно- профессиональной премии «Признание-2023» в номинации «Учитель — защитник Отечества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Учитель физкультуры из Пскова получил награду премии «Признание-2023». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Илья Седов вошёл в число 29 ветеранов – участников СВО, удостоенных премии. Награду Илье Седову вручил заместитель председателя государственного фонда РФ «Защитники Отечества» Алексей Романов.

Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии открытия III Всероссийского педагогического образовательного форума «Учитель  – будущее России» на Международной выставке-форуме «Россия».

Премию получают не просто учителя, но и ветераны боевых действий, которые могут служить примером для подрастающего поколения. Кандидатуры предложил фонд «Защитники Отечества». Согласно поручению президента России, фонд содействует привлечению ветеранов СВО к наставничеству молодежи и школьников, отметил заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.

После торжественной церемонии ветераны приняли участие в заседании совета Министерства просвещения РФ по вопросам сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей, внесли предложения по ведению уроков ОБЖ и обсудили другие вопросы.

Национальная общественно-профессиональная премия «Признание-2023» проходит при поддержке Ассоциации развития педагогического образования. Её целью является признание заслуг педагогов, внёсших значительный вклад в развитие современного образования, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи.

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