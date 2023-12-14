Как выбрать сладкий новогодний подарок для ребенка, рассказал Роспотребнадзор

12:39, 14 декабря 2023, ПАИ

Роспотребнадзор рассказал о том, как выбрать безопасный для здоровья ребенка сладкий новогодний подарок. Рекомендации опубликованы на сайте Подмосковного ведомства.

Конфеты в сладком новогоднем подарке для ребенка должны содержать минимальное количество консервантов, красителей и ароматизаторов – они создают сильную нагрузку на желудок малыша. Так, рекомендуется отдавать предпочтение шоколадным конфетам.

К полезным сладостям относятся пастила и зефир. Их основу составляют яичные белки, пюре из фруктов и желирующий ингредиент (агар-агар, пектин или желатин). Самым лучшим выбором будет сливочный зефир и ванильная пастила – у этих продуктов натуральный состав, отсутствуют пищевые добавки и искусственные красители. Также полезным считается мармелад, содержащий только патоку и желирующее вещество.

Не стоит забывать о том, что в состав многих сладостей входят орехи, они могут вызвать аллергию. Кондитерские изделия, содержащие более 0,5 % алкоголя, не должны находиться в новогодних наборах.