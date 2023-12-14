Псковские политики и общественники смотрят прямую линию с Владимиром Путиным в медиацентре ПАИ

13:25, 14 декабря 2023, ПАИ

Представители политики и общественности Псковской области смотрят прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, совмещенную с большой пресс-конференцией, в медиацентре ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









На данный момент на прямую линию уже поступило более 2,2 млн вопросов. Приём вопросов от россиян на прямую линию продолжается. Оставить их можно по бесплатному телефону 8-800-200-40-40. Ещё один вариант – бесплатное SMS-сообщение на номер 040-40. Оставить свой вопрос можно и на сайте moskva-putinu.ru.

Отметим, что журналист ПАИ Диана Михайлова принимает участие в большой пресс-конференции Владимира Путина.