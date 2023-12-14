В Пскове найден водитель автомобиля, из которого запускали салют

13:03, 14 декабря 2023, ПАИ

В Пскове найден водитель автомобиля, из которого запускали салют во время движения по центру города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 13 декабря в социальных сетях появилось видео, на котором залпы салюта вылетали прямо из салона серебристого автомобиля на Октябрьском проспекте.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и отсмотра городских камер удалось обнаружить тот самый автомобиль. Выяснилось, что за рулем в этот момент находился его 19-летний владелец и двое его друзей, один из которых - 21-летний учащийся колледжа - открыл люк авто и поджег пиротехническое изделие на несколько залпов.

Сотрудникам полиции участники инцидента пояснили, что о действующем запрете на запуск салютов и фейерверков не знали и опасность своих действий не осознавали. В содеянном молодые люди раскаиваются.

Согласно постановлению губернатора региона от 3 июля 2023 года использование пиротехники на территории Псковской области запрещено. Исключение - хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.

Собранный материал проверки будет направлен в правительство региона для рассмотрения и привлечения молодого человека к административной ответственности по статье 2.28 закона Псковской области. Также дополнительно решается вопрос о выделении материалов по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и их направлению в ГУ МЧС России по Псковской области.