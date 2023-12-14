Пскович стал призёром традиционного турнира по дзюдо в Сосновом Бору

13:10, 14 декабря 2023, ПАИ

Пскович, воспитанник спортшколы «Мастер» Михаил Андронов стал серебряным призёром 31-го турнира по дзюдо среди юношей 2011-2012 годов рождения, посвящённого 50-летию Ленинградской АЭС и Дню энергетика. Соревнования прошли в Сосновом Бору Ленинградской области 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Михаил Андронов выступил в весовой категории до 34 килограммов.

Тренирует спортсмена Сергей Фомин.

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