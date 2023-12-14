Пскович стал призёром традиционного турнира по дзюдо в Сосновом Бору
Пскович, воспитанник спортшколы «Мастер» Михаил Андронов стал серебряным призёром 31-го турнира по дзюдо среди юношей 2011-2012 годов рождения, посвящённого 50-летию Ленинградской АЭС и Дню энергетика. Соревнования прошли в Сосновом Бору Ленинградской области 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».
Михаил Андронов выступил в весовой категории до 34 килограммов.
Тренирует спортсмена Сергей Фомин.
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13 декабря 2023
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