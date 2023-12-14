Великолукские школьники представят город на Всероссийском конкурсе «Смотри, это Россия!»

13:39, 14 декабря 2023, ПАИ

Команда «Краеведики» из лицея № 10 Великих Лук вышла в финал Всероссийского конкурса «Смотри, это Россия». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на образовательное учреждение.

Учащиеся смогут представить Великие Луки на конкурсе.

Напомним, что конкурс «Смотри, это Россия!» предполагает обмен видеоткрытками, в которых ученики школ должны рассказать об истории родного города, известных людях, повлиявших на его историю, и значимых исторических событиях.