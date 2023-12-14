Проректору по работе с молодёжью ПсковГУ вручили благодарственное письмо Минобрнауки России

13:53, 14 декабря 2023, ПАИ

Проректору по работе с молодёжью ПсковГУ Светлане Водневой вручили благодарственное письмо Министерства науки и высшего образования РФ за участие в программе по выработке новых подходов к реализации молодёжной политики. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Программа реализовывалась для проректоров российских вузов. Светлана Воднева выступила в качестве спикера одного из блоков обсуждения, связанного с патриотическим воспитанием молодежи.

Торжественное вручение состоялось в рамках мероприятий всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». «Твой Ход» формирует благоприятную среду для генерации, развития проектов и инициатив активной молодёжи, которая живёт и создаёт в России. Проект реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также входит в президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей». Сейчас проект насчитывает более 1 633 000 участников, более 12 908 амбассадоров со всей страны, 560 вузов являются партнëрами проекта.