«Встреча поколений» пловцов пройдёт в Пскове

14:20, 14 декабря 2023, ПАИ

Соревнования «Встреча поколений» среди юных пловцов и выпускников спортшколы «Барс» пройдёт в Пскове 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».

Участниками соревнований станут выпускники спортшколы «Барс» 1998 года рождения и старше, а также обучающиеся спортшколы «Барс» 2013-2014 годов рождения.

Спортсменов ждут заплывы на 100 метров комплексного плавания среди мальчиков и девочек 2013-2014 годов рождения, 50 метров любым способом среди ветеранов и комбинированная эстафета 8х25 между сборными спортшколы «Барс» и ветеранов.

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