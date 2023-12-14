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Спорт

«Встреча поколений» пловцов пройдёт в Пскове

Соревнования «Встреча поколений» среди юных пловцов и выпускников спортшколы «Барс» пройдёт в Пскове 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».

«Встреча поколений» пловцов спортшколы «Барс» пройдёт в Пскове. Фото: спортшкола «Барс»

Участниками соревнований станут выпускники спортшколы «Барс» 1998 года рождения и старше, а также обучающиеся спортшколы «Барс» 2013-2014 годов рождения.

Спортсменов ждут заплывы на 100 метров комплексного плавания среди мальчиков и девочек 2013-2014 годов рождения, 50 метров любым способом среди ветеранов и комбинированная эстафета 8х25 между сборными спортшколы «Барс» и ветеранов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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