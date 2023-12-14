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Чем собирается удивлять на выставке «Россия» ансамбль «Сказ», рассказал его руководитель

Какой репертуар исполнит и чем собирается удивить на выставке «Россия» в День Псковской области, 20 декабря, заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ», рассказал руководитель коллектива, виртуоз-балалаечник Константин Абабков в беседе с корреспондентом ПАИ.

20 декабря в 18:00 коллектив «Сказ» выступит в зоне культурных проектов в 75-м павильоне ВДНХ. По словам руководителя ансамбля, в программе прозвучат композиции на зимнюю тематику, а сама музыка будет разнообразной.

«Я хочу сделать акцент – начать с псковской музыки, с композиций, основанных на псковском фольклоре. Будет очень динамично, ярко прозвучит балалайка. На зимнюю тематику: споём что-то из зимнего репертуара – «Валенки» например. Все эти 40 минут покажем все грани, наверное, русских народных инструментов. У нас будет звучать балалайка, домра, баяны будут. Насыщенная программа предстоит, да», – сказал он. 

Кроме того, Константин Абабков подчеркнул, что концертная программа ансамбля расписана 20 декабря на целый день.

«Весь день мы будем заняты. Мы начинаем работать в Доме российской кухни, где будет представлена гастрономическая карта России и Псковский регион. Там всё очень активно, будет представлено десять рестораторов. Мы будем играть  музыку абсолютно разного направления. А вечером в 75-м павильоне, в основном, где все регионы себя представляют, где все стенды – есть такая сцена основная. На ней вечером уже будет сольный концерт. 

Напомним также, 4 ноября, в день открытия выставки «Россия», Константин Абабков впервые установил рекорд по непрерывной часовой игре на балалайке, результат зафиксирован в Книге рекордов России. 

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