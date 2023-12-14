Более 1,2 тысячи наблюдателей обучат в рамках предвыборной кампании в Псковской области

16:16, 14 декабря 2023, ПАИ

Более 1,2 тысячи наблюдателя обучат в рамках предвыборной кампании в Псковской области. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков на пресс-конференции по старту работы общественного штаба по наблюдению за выборами при общественной палате Псковской области.

«Наблюдателем может стать любой человек. Желающих очень много», – пояснила в свою очередь председатель Общественной палаты Псковской области, член штаба общественных наблюдателей Наталья Горбачёва.

Чтобы стать общественным наблюдателем, нужно подать необходимые документы, список которых есть на официальном сайте Общественной палаты. После чего человека зарегистрируют и он сможет пройти обучение, отметила она.

Обучение предполагает выполнение блока заданий – как теоретических, так и практических. Оно, как правило, завершается финальным тестированием, после которого человек уже сможет работать на избирательном участке.

Причём сейчас очень много желающих стать наблюдателем именно среди молодёжи. «На данный момент более 50 человек из ПсковГУ изъявили желание стать общественными наблюдателями. Состав наблюдателей постоянно молодеет. Кандидаты получают все необходимые для работы знания», – подчеркнула председатель Общественной палаты Псковской области.

Кроме того, в свободном доступе можно найти памятки, в которых есть необходимые сведения. Они могут стать опорой при обучении, а также можно посетить семинары, касающиеся работы на избирательном участке, резюмировала Наталья Горбачёва.