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Как комики обкатывают шутки, рассказал Алексей Шамутило

Как комики обкатывают шутки, рассказал стендап-комик Алексей Шамутило в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Как комики обкатывают шутки, рассказал Алексей Шамутило. Скриншот из программы «Минкульт»

«Одному человеку или друзьям это, наверное, не нужно рассказывать, потому что есть определённые площадки: это называется «открытый микрофон». Ты выходишь, рассказываешь большому количеству людей и смотришь на их реакцию, а дальше уже думаешь, насколько ты доверяешь их реакции и надо ли рассказывать ещё раз», – отметил он.

Несколько раз стоит рассказать шутку – и будет уже понятно, оставлять её или нет, подчеркнул Алексей Шамутило.

«Бывает, что ты рассказываешь какую-то идею и просто даже у людей спрашиваешь: «Вы поняли, что я имел в виду?» Потом, через некоторое время шутка уже оформляется, и ты понимаешь, до чего её надо довести, потому что уже такое ощущение, что сама шутка – это не самое главное, а главное – идея, которая там есть: форма, тема», – объяснил он.

Нужно переделывать шутку, пока она не станет смешной. «Смех – это в первую очередь инструмент какого-то внимания», – заключил Алексей Шамутило.

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Как комики обкатывают шутки, рассказал Алексей Шамутило

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