Борис Елкин дал оценку работе ТОС в Пскове

16:30, 14 декабря 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале дал оценку работе ТОС в городе. Комментарий вызван его участием в сегодняшнем форуме ТОС.

По словам главы города, ТОС – это рабочий инструмент взаимодействия жителей и власти, с помощью которого можно улучшить условия проживания. «Многие псковичи поняли это и создают территориальные общественные самоуправления», – отметил Борис Елкин.

В Пскове действуют 38 ТОС. Самые активные тосовцы из Пскова, районов и других регионов собрались на форуме «Сплоченность общества – гарантия успеха: успешный регион – успешная Россия», чтобы обменяться лучшими практиками, отметил глава города.

Борис Елкин привел успешный пример взаимодействия ТОС, у которых совместно получилось благоустроить общий двор. «Всего в этом году в городе реализуется 14 проектов. В следующем году их может быть больше, так как фонд конкурса увеличен вдвое – до 10 млн рублей. Помимо этого все псковские ТОС могут участвовать в областном конкурсе. На поддержку проектов ТОС в регионе планируют направить 160 млн рублей», - заключил Борис Елкин.