Чемпионат и первенство по лыжным гонкам пройдут в Невеле

16:30, 14 декабря 2023, ПАИ

Открытые чемпионат и первенство Невеля по лыжным гонкам пройдут в районе Алунтьевских гор в Невеле 6 января. Об этом сообщается в группе «Лыжи made in Невель» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие лыжники в девяти возрастных категориях. Спортсмены посоревнуются на дистанциях в один, полтора, три, пять и девять километров.

Победителей и призёров состязаний наградят грамотами, медалями и призами. Также каждый участник получит сувенир.

Организаторы принимают предварительные заявки, без которых участников не допустят на соревнования, до 3 января.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».