Итоги региональной спартакиады детей-инвалидов подвели в Псковской области

17:35, 14 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги девятой областной зимней спартакиады детей-инвалидов, которая прошла в Пушкинских Горах 13 и 14 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие шесть команд и 39 детей. Состязания проходили в личном первенстве по силовой подготовке, дартсу и бочче. Среди командных видов – настольный теннис и шашки.

Победителем спартакиады стала объединённая команда Центра социального обслуживания № 1 и специальных школ № 1 и № 2. Серебро соревнований досталась сборной команде Центра социального обслуживания № 1 и специальной школы № 5. Бронзы удостоились дети спортивной школы «Надежда».

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