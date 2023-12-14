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Спорт

Итоги региональной спартакиады детей-инвалидов подвели в Псковской области

Подведены итоги девятой областной зимней спартакиады детей-инвалидов, которая прошла в Пушкинских Горах 13 и 14 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Подведены итоги областной спартакиады детей-инвалидов. Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие шесть команд и 39 детей. Состязания проходили в личном первенстве по силовой подготовке, дартсу и бочче. Среди командных видов – настольный теннис и шашки.

Победителем спартакиады стала объединённая команда Центра социального обслуживания № 1 и специальных школ № 1 и № 2. Серебро соревнований досталась сборной команде Центра социального обслуживания № 1 и специальной школы № 5. Бронзы удостоились дети спортивной школы «Надежда».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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