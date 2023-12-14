Наталья Фёдорова: Мы с особым вниманием слушали президента о поддержке наших ребят в зоне СВО

19:21, 14 декабря 2023, ПАИ

Ответы Владимира Путина на прямой линии демонстируют непосредственную включённость и владение главой государства всеми острыми темами, которые волнуют россиян, жителей Псковской области, отметила глава Псковского района Наталья Фёдорова в беседе с корреспондентом ПАИ сегодня, 14 декабря.

«Огромное количество направлений, огромное количество вопросов волнуют жителей нашей страны. Владимир Владимирович погружен в каждый из них. Глубокое погружение во все эти направления, понятные разъяснения из уст президента позволяют показать, в каком направлении мы двигаемся. Конечно, в качестве главы муниципалитета, в котором активно развивается сельское хозяйство и сельские территории, хотелось бы отметить упор на развитие сельского хозяйства, продовольственную безопасность, развитие сельских территорий. Об этом сегодня очень много говорилось.

Включённость в социальную повестку: всем россиянам сегодня уделили внимание – начиная детьми и заканчивая пенсионерами. Главный приоритет – это семья. Я считаю, что это прекрасный целевой ориентир. Это наши традиции, наша генетика. Это вообще наша база и опора нашего общества и страны в целом.

Конечно, всех нас волнует тема СВО и помощи нашим ребятам. Мы активно включены, поэтому с особым вниманием слушали сегодня президента на эту тему. Хочу обратить внимание на ещё одну тонкую особенность – это патриотическое воспитание и роль учителей в воспитательном процессе. В школах действительно не хватает мужчин. Ребята, которые прошли через СВО, на своём личном примере привьют молодому поколению любовь к Отечеству», - поянила Наталья Фёдорова.

Напомним, что прямая линия президента Владимира Путина, совмещённая с большой пресс-конференцией, прошла сегодня, 14 декабря. На прямую линию поступило более 2,8 млн вопросов. В большой пресс-конференции традиционно участвуют представители региональных СМИ. Среди них журналист ПАИ Диана Михайлова и редактор газеты «Сельская Новь» Любовь Озерская.