Глава Бежаницкого района: Важная тема прямой линии Путина – поддержка отечественных производителей

17:56, 14 декабря 2023, ПАИ

Отечественным производителям важна поддержка государства, эта тема стала одной из самых важных среди поднятых на прямой линии и большой пресс-конференции президента Владимира Путина, считает глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Кроме того, он выделил тему нехватки кадров на селе.

«Мне, как главе муниципалитета, близки вопросы о нехватке кадров на селе, которые прозвучали на пресс-конференции Владимира Путина, например врачей. Я бы добавил еще и серьезную нехватку педагогических кадров. Этот вопрос нужно решать. Если его решить, то жизнь на селе будет развиваться активнее. Важная тема, которая также прозвучала, – тема поддержки отечественных производителей. Время сейчас нелегкое, и поэтому поддержка, плечо государства необходимы», – сказал Сергей Михеев в беседе с корреспондентом ПАИ.

Большая пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина прошла сегодня в Москве. Она продолжалась более четырех часов. Всего на прямую линию главы государства поступило 2,8 млн вопросов. Подробнее – в телеграм-канале ПАИ.