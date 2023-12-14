Андрей Козлов: Путин ясно обозначил векторы экономического развития России

18:58, 14 декабря 2023, ПАИ

Президент Владимир Путин на прямой линии чётко обозначил и объяснил векторы экономической политики государства, заявил председатель комитета по экономической политике Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы услышали много вопросов социального характера – это говорит о том, что президент уделяет этому направлению должное внимание. Он конкретно ответил на вопросы, обозначил социальную политику и отметил, что все социальные обязательства выполняются и есть моменты, над которыми надо работать.

Очень много было вопросов, касающихся СВО. Это понятно, так как возникают структурные вопросы о выплатах, дальнейшем трудоустройстве вернувшихся назад граждан. Также важна тема военно-патриотического воспитания.

Достаточно большой блок был экономических вопросов, инфляционных, вопросов курсовой политики, о Центробанке РФ. Президент открыто и честно ответил на эти вопросы и рассказал позицию правительства и свою, что это управляемый, контролируемый процесс. Также был затронут вопрос пенсионного обеспечения, тарифов – то, что касается нашей обыденной жизни, президент практически полностью это охватил. Важно, чтобы эти вопросы были структурно решены.

После прямой линии и пресс-конференции мы как депутаты будем руководствоваться этими направлениями и работать над усовершенствованием законодательства», – сказал Андрей Козлов.

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась 4 часа 11 минут. На неё поступило 2,8 млн различных вопросов. В большой пресс-конференции Владимира Путина также приняли участие журналист ПАИ Диана Михайлова и главный редактор газеты Бежаницкого района «Сельская новь» Любовь Озерская.

Как проходила прямая линия президента России, а также на какие вопросы ответил Владимир Путин, читайте в специальном сюжете ПАИ.