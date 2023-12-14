300 килограммов свиного шпика пытались незаконно ввезти в Псковскую область

18:34, 14 декабря 2023, ПАИ

300 килограммов свиного шпика пытались незаконно ввезти в Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Свиной шпик незаконно пытались провезти в Себеж в грузовом отсеке автомобиля. В ходе контрольной процедуры сотрудник Россельхознадзора установил отсутствие на товаре маркировки, а также ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции.

Кроме того, при транспортировке свиного шпика были нарушены ветеринарно-санитарные правила: в автомобиле отсутствовал холодильник.

Ввоз свиного шпика запретили и оформили акт о возврате груза.