Два человека пострадали в ДТП на улице Труда в Пскове

18:29, 14 декабря 2023, ПАИ

Автомобили Skoda и Opel столкнулись у дома № 29 на улице Труда в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











В ДТП пострадали два человека: 68-летний водитель Skoda, которого госпитализировали в медучреждение, и 68-летняя пассажирка – она от госпитализации отказалась.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.