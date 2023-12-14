25 лет колонии получил печерянин за растление малолетней дочери

19:09, 14 декабря 2023, ПАИ

Жителя Печорского района приговорили к длительному лишению свободы за растление несовершеннолетней дочери, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что в период с 2012 по 2023 год мужчина неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности своей малолетней дочери. Об этом узнала его знакомая, которая и обратилась с заявлением в полицию.

Следователи собрали достаточно доказательств, на основании которых суд вынес 42-летнему мужчине обвинительный приговор по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 131 УК РФ (изнасилование). Виновному назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.