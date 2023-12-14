В Великих Луках продолжаются работы по уборке снега
Работы по уборке снега продолжаются в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
Специалисты очищают от снега тротуары, а также проводят антигололёдную обработку особо опасных участков: мостовых сооружений, путепровода, спусков и подъёмов.
Граждан просят передвигаться по городу с осторожностью и переходить проезжую часть только по пешеходному переходу.
В свою очередь, водителям напоминают, что транспорт на проезжей части мешает работе снегоуборочной техники и может спровоцировать аварию.
Ранее сообщалось, что энергетики за сутки восстановили 2,3 тысячи километров ЛЭП в Псковской области после снегопада.
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