В Великих Луках продолжаются работы по уборке снега

19:15, 14 декабря 2023, ПАИ

Работы по уборке снега продолжаются в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук



Фото: администрация Великих Лук









Специалисты очищают от снега тротуары, а также проводят антигололёдную обработку особо опасных участков: мостовых сооружений, путепровода, спусков и подъёмов.

Граждан просят передвигаться по городу с осторожностью и переходить проезжую часть только по пешеходному переходу.

В свою очередь, водителям напоминают, что транспорт на проезжей части мешает работе снегоуборочной техники и может спровоцировать аварию.

Ранее сообщалось, что энергетики за сутки восстановили 2,3 тысячи километров ЛЭП в Псковской области после снегопада.