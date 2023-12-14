Молодой врач-эндокринолог работает в Псковской городской поликлинике

19:50, 14 декабря 2023, ПАИ

Новый молодой специалист – врач-эндокринолог Полина Посацкова работает в Псковской городской поликлинике, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Врач работает с 13 февраля 2023 года в подразделении №1 Псковской городской поликлиники на улице Кузнецкой, 19.

В 2018 году она окончила Оренбургский государственный медицинский университет по специальности «врач-лечебник», а в 2022 году – ординатуру в Ульяновском государственном университете по специальности «эндокринология».

В своей работе врач специализируется на лечении различных эндокринных заболеваний, среди которых сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и нарушение функционирования надпочечников.