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Политика

Александр Котов: Президент чётко обозначил, что Россия продолжит отстаивать свой суверенитет

На позицию президента Владимира Путина в части международных отношений и международной политики, озвученную в ходе прямой линии и пресс-конференции, особо обратил внимание председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Александр Котов обратил внимание на важность темы отстаивания суверенитета России. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Меня больше всего эта сфера сейчас интересует по вполне понятным причинам», – подчеркнул спикер и отметил, что и в ответах на вопросы, и в кратком вступлении президент чётко обозначил: Россия будет продолжать отстаивать свои суверенитет и безопасность.

«На это сейчас направлены все основные действия нашей страны на международной арене. Президент подчеркнул, что цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены до конца, и мы понимаем, что это не завершение всего процесса. Нам предстоит ещё долгая, тяжёлая, кропотливая работа по установлению нового миропорядка.

Сегодня Россия, наша страна во главе с нашим президентом, находится в авангарде этой работы, многие государства мира следят, каким образом мы говорим о справедливом правопорядке, о справедливом отношении к самостоятельным и независимым государствам, о свободной политике для всех людей», – сказал Александр Котов.

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