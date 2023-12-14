Год педагога и наставника закрыли в Пушкинских Горах

20:50, 14 декабря 2023, ПАИ

Торжественная церемония закрытия Года педагога и наставника, объявленного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, состоялась в Пушкиногорском культурно-досуговом центре сегодня, 14 декабря, сообщает газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»

































В зрительном зале собрались учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, молодые специалисты и ветераны педагогического труда.

Приветственное слово главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой зачитал первый заместитель главы администрации района Александр Коротконожкин.

К присутствующим также обратилась заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая. Она отметила, что в этом году педагогическим работникам предоставлялись различные меры социальной поддержки, среди которых выплаты подъёмных и оплата служебного жилья, а также проводились профессиональные конкурсы с финансовой поддержкой.

От лица ветеранов педагогического труда коллег поздравила Надежда Сапегина, бывший директор СОШ имени Пушкина.

Зрителям также показали видео, в котором напомнили обо всех основных событиях Года педагога и наставника в Пушкиногорском районе. Это и проведение капитального ремонта в СОШ имени Пушкина, и открытие пространства «Котик» в Пушкиногорской школе-интернате, и участие ребят в различных конкурсах и спортивных мероприятиях.

Концертную программу для собравшихся подготовили студенты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова, в том числе народный хореографический коллектив «Юность» (художественный руководитель – Алёна Тагирова).

Татьяна Лозницкая и Александр Коротконожкин вручили педагогам почётные грамоты комитета по образованию Псковской области, благодарственные письма и почётные грамоты администрации Пушкиногорского района.