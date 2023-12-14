Финансирование округов и новые региональные награды обсудили в Псковском областном Собрании

22:10, 14 декабря 2023, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов под председательством Алексея Севастьянова вынес рекомендательные решения о законопроектах декабрьской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Работа началась с рассмотрения изменений в законе «О межбюджетных отношениях в Псковской области»: к принятому в первом чтении документу у депутатов были замечания.

Вице-губернатор Татьяна Баринова доложила, что законопроект доработан в соответствии с рекомендациями Счётной палаты и юристов Собрания. Чтобы не допустить снижения размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в преобразованных муниципальных округах, проект дополнен отдельной статьёй, в которой прописано, что дотации округам не могут быть ниже совокупного объёма дотаций, выделяемых районам. Кроме того, как отметила финансист, расходы на исполнение полномочий органами местного самоуправления в округах детализированы.

«Мы ещё будем возвращаться к закону о межбюджетных отношениях, чтобы, как появляется возможность, добавлять финансирование муниципальным образованиям. Так мы делаем ежегодно», – заверила вице-губернатор.

Алексей Севастьянов отметил важность подготовленных поправок и предложил коллегам поддержать законопроект в окончательном чтении. Депутаты проголосовали за это решение.

Депутаты рассмотрели законопроект об учреждении в регионе новых наград – ордена «За заслуги перед Псковской областью», почётного знака «Курган Дружбы» и звания «Заслуженный юрист Псковской области». Критерии для награждения и размер поощрительных выплат подробно прописаны в представленном законопроекте.

Алексей Севастьянов безоговорочно поддержал инициативу: «Лично я за награды», – но высказал пожелание к разработчикам законопроекта. «Давайте, не каждые полгода вносить изменения в закон о наградах, а один раз составим и утвердим полный перечень почётных званий по отраслям, потому что каждая профессия заслуживает уважения», – предложил депутат. Комитет поддержал законопроект.

На заседании членам комитета была представлена информация избирательной комиссии области о регистрации депутата областного Собрания Натальи Мельниковой, которой был передан вакантный мандат единоросса Олега Грицаева, досрочно покинувшего региональный парламент в связи с переходом на муниципальную службу. Наталья Мельникова участвовала в выборах депутатов седьмого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения «Единой России» и на этом основании вошла в состав депутатского корпуса по решению руководящих органов партии.

Кроме того, комитет поддержал инициативу депутатов Вологодской области: региональные законодатели подготовили и внесли в Госдуму РФ проект федерального закона об усилении контроля за деятельностью организаций, управляющих многоквартирными домами. Речь идёт о наделении должностных лиц органов местного самоуправления правом составлять протоколы об административных правонарушениях в ходе проведения лицензионного контроля управляющих компаний.