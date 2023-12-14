Налоговые льготы и участие в комплексном развитии сельских территорий обсудили псковские депутаты

22:18, 14 декабря 2023, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов рассмотрел включённые в повестку декабрьской сессии профильные вопросы и новые редакции региональных государственных программ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Слово для доклада о введении налоговых льгот для субъектов МСП председатель комитета Андрей Козлов предоставил разработчику законопроекта – руководителю правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву. Специалист отметил, что меры поддержки малого и среднего бизнеса ориентированы на стимулирование создания новых рабочих мест, а также на обеспечение товарами первой необходимости жителей сельских населённых пунктов с численностью до 1000 человек.

Чтобы воспользоваться налоговой льготой, предприниматель должен обеспечить рост годовой выручки и отчислений по заработной плате, а также увеличение штата сотрудников. По просьбе депутатов, Андрей Михеев разъяснил, что в течение года предприниматель будет вносить авансовые платежи по упрощённой системе налогообложения по обычной ставке, но при соблюдении всех условий итоговый платёж будет пересчитан.

Говоря о второй категории налогоплательщиков, Андрей Козлов подчеркнул, что пониженная налоговая ставка обязательно должна распространяться на торговые точки потребкооперации: как правило, именно райпо выполняет социальную функцию и занимается торговой деятельностью на селе без получения коммерческой выгоды. Руководитель исполнительного органа пообещал, что этот вопрос не останется без внимания. Комитет поддержал законопроект.

При рассмотрении внесённых на согласование госпрограмм депутаты сделали акцент на программе «Комплексное развитие сельских территорий». Председатель парламентского комитета напомнил, что в этом году пять муниципальных образований области получили почти миллиард рублей по этой программе.

«На следующий год заявилось 19 муниципалитетов, а отобран только один. В чём причина?» – поинтересовался Андрей Козлов у председателя правительственного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору. По словам Николая Романова, заявки Псковской области не отклонены, а поставлены в лист ожидания – в случае выделения дополнительного финансирования остаётся шанс на попадание в программу. «Если вдруг нужна поддержка со стороны депутатов, мы готовы направить обращение в Минсельхоз», – предложил Андрей Козлов.

Члены комитета в целом согласовали представленный проект госпрограмм, обратив внимание на необходимость устранения ряда замечаний Счётной палаты. Аналогичные рекомендательные решения комитет вынес и по остальным рассмотренным государственным программ, в том числе «Развитие сельского хозяйства Псковской области», «Развитие энергетики», «Формирование современной городской среды», «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области».