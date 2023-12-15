В ПсковГУ рассказали, каким направлениям отдают предпочтение абитуриенты вуза
В топ самых популярных направлений обучения среди абитуриентов ПсковГУ вошли «Экономическая безопасность», «Реклама и связи с общественностью», «Прикладной анализ данных», «Математика и компьютерные науки», «Юриспруденция», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза со ссылкой на ответственного секретаря приемной комиссии Псковского государственного университета Дмитрия Лобарева.
Специалист также отметил, что в последнее время в силу того, что в СМИ популяризируются специальности в сфере IT и инженерных программ, интерес абитуриентов на эти программы тоже растет.
«Это радует, потому что мы боремся за наш технологический суверенитет», - подчеркнул Дмитрий Лобарев.
Абитуриенты прошлого года традиционно отдавали предпочтения программам в области экономики и права. Среди инженерных или IT-программ в приоритете «Информатика и вычислительная техника», «Математика и компьютерные науки», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Строительство».
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