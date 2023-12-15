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Общество

Псковичей предупредили о необходимости проверять ёлочную гирлянду перед покупкой

Проверять ёлочную гирлянду перед покупкой рекомендовали псковичам в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Гирлянда гирдянде - рознь. Особенно в вопросе безопасности. Фото: ПАИ

В управлении обратили внимание, что в целях безопасности лучше приобретать изделие мощностью не более 50 Ватт.

Все гирлянды, которые работают от сети, подлежат обязательной сертификации, и на них распространяются действия технических регламентов «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств». Если ёлочная гирлянда работает на батарейках, то на неё распространяет действие только технический регламент «Электромагнитная совместимость технических средств». Поэтому перед покупкой продавец по вашей просьбе обязан предоставить документ, который подтверждает качество и безопасность изделия.

Необходимо проверить срок службы изделия, а также убедиться в наличии инструкции по использованию. Важно ознакомиться с основными потребительскими характеристиками, типом и особенностями электрических ламп, с номинальным напряжением гирлянды. При этом вся предоставленная информация о товаре и производителе должна быть представлена на русском языке.

В ведомстве рекомендуют проверить гирлянду сразу в магазине. Важно убедиться, что места соединения компонентов – гнезда, вилки, блок управления – надёжны, а у изделия горят все лампочки и исправны режимы работы.

«Это позволит сохранить время и нервы на случай, если какой-то компонент окажется нерабочим. А вот дома «с мороза» гирлянду сразу же включать в розетку не стоит – лучше немного подождать, хотя бы полчаса», – заключили в управлении и подчеркнули, что ёлочную гирлянду нельзя оставлять работающей без присмотра.

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