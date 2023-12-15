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Общество

В Псковском перинатальном центре от отцов снова требуют тест на COVID-19 для присутствия на родах

В Псковском клиническом перинатальном центре для присутствия отцов на партнерских родах снова требуют тест на COVID-19. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

Это связано с резким ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Псковской области. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 возросла по сравнению с предыдущей неделей на 47,9%, уточнили в перинатальном центре.

«В связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены временно ограничить программу «Партнёрские роды»», - отметили медики.

Присутствие партнёра на родах возможно при наличии справки о флюорографии (срок действия 1 год); результатов анализов RW, ВИЧ, гепатиты (срок - до 3 месяцев); справки о проведенной вакцинации против кори или определение иммунитета к вирусу кори; отрицательного результата ПЦР, подтверждующий статус по COVID-19 давностью не более чем 48 часов до даты родов. Партнер может пройти исследование на COVID-19 в приемном отделении перинатального центра экспресс-методом. Это платная процедура. Также у отца не должно быть насморка, кашля, больного горла и температуры.

Посещение в послеродовом отделении, совместное нахождение супруга в совместной послеродовой палате временно приостанавливаются.

«На сегодняшний день мы не запрещаем, а ограничиваем в интересах мам и новорождённых их посещение родственниками», - пояснили ситуацию в перинатальном центре.

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