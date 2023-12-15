Великолукские аэронавты вошли в топ-8 национального рейтинга 2023 года

11:54, 15 декабря 2023, ПАИ

Великолукские аэронавты вошли в топ-8 национального рейтинга спортсменов-пилотов 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание в Великих Луках и не только».

Владимир Богданов занял восьмую строчку в рейтинге, выступая на аэростате Zeto. Максим Валуев поднялся на четыре строчки по сравнению с прошлым годом и стал шестым.

Также отметим, что действующий чемпион Псковской области Евгений Кравченко занял 11-ю строчку рейтинга, Екатерина Ларикова стала 21-й, Сергей Никитин – 29-м, а дебютант спортивных состязаний Вадим Салцевич – 35-м.

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