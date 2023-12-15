Круглый стол по проблеме буллинга в школах проходит в медиацентре ПАИ

12:10, 15 декабря 2023, ПАИ

Круглый стол «Буллинг в школе: почему одни дети травят других и как с этим бороться» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 15 декабря.

Темы для обсуждения:

– Как часто дети, педагоги, родители сталкиваются с травлей в псковских школах?

– Виноват ли вахтёр, если ребёнок принёс в школу оружие?

– Профилактика травли: региональная практика;

– Подстелить соломку: как распознать травлю, что делать, если ребёнка буллят?