Круглый стол по проблеме буллинга в школах проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Буллинг в школе: почему одни дети травят других и как с этим бороться» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 15 декабря.
Темы для обсуждения:
– Как часто дети, педагоги, родители сталкиваются с травлей в псковских школах?
– Виноват ли вахтёр, если ребёнок принёс в школу оружие?
– Профилактика травли: региональная практика;
– Подстелить соломку: как распознать травлю, что делать, если ребёнка буллят?
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