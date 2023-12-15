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Происшествия

Фальшивые купюры обнаружили в Пскове

Поддельные купюры выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Две пятитысячные фальшивые купюры нашли в офисах финансовых учреждений города. Одна из них поступила от псковича, другая – в выручке местной торговой организации.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.

В связи с произошедшим полиция рекомендует внимательно проверять купюры при помощи специального оборудования. При установлении факта подделки нельзя пытаться сбыть купюру, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Псковичей, которые стали свидетелями изготовления или сбыта фальшивок или обнаружили их, просят обратиться по телефонам 02, 112.

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