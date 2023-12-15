Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских началась в Печорах

17:49, 15 декабря 2023, ПАИ

Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских началась в Печорах, сообщили ПАИ в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В рамках научно-проектной документации реставрируют историческую отделку фасадов и интерьеров, реставрируют металлические оконные решётки, позолоченные купола и кресты, кровельное покрытие водосточных труб, каменную ограду и металлическую печь у южной стены храма.

Работы на объекте культурного наследия выполняются силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Церковь Сорока Мучеников Севастийских – первая церковь подмонастырской слободы, в 1540 году была перенесена преподобномучеником Корнилием из монастыря на «дворец», небольшую площадь, напротив главного входа в монастырь. С этих пор храм первым встречает многочисленных паломников, приезжающих поклониться знаменитым святыням древней Псковской обители», – рассказали в комитете.