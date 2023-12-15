Горводоканал Пскова приглашает на работу специалистов
Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» приглашает на работу специалистов:
Инженер (проектировщик) – 52 600 рублей.
Инженер-технолог – 58 200 рублей.
Бригадир основного производства – 38 500 рублей.
Оператор технологических установок – 33 800 рублей.
Машинист компрессорных установок – 45 100 рублей.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 39 600 рублей.
Слесарь аварийно-восстановительных работ – 34 800 - 39 600 рублей.
Слесарь-ремонтник – 46 400 рублей.
Электрогазосварщик – 34 800 рублей.
Монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб) – 46 400 рублей.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 39 600 - 46 400 рублей.
Водитель автомобиля (категории С) – 33 800 рублей.
Машинист насосных установок – 33 500 рублей.
Станочник широкого профиля – 46 400 рублей.
Облицовщик-плиточник – 38 500 рублей.
Оператор котельной – 28 100 рублей.
Дворник – 18 700 рублей.
Телефон отдела кадров: (8112) 79-20-20
Резюме отправляйте на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru
Реклама. МП Горводоканал ИНН 6027047825. LjN8KLtdW