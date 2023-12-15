Горводоканал Пскова приглашает на работу специалистов

12:49, 15 декабря 2023, ПАИ

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» приглашает на работу специалистов:

Инженер (проектировщик) – 52 600 рублей.

Инженер-технолог – 58 200 рублей.

Бригадир основного производства – 38 500 рублей.

Оператор технологических установок – 33 800 рублей.

Машинист компрессорных установок – 45 100 рублей.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 39 600 рублей.

Слесарь аварийно-восстановительных работ – 34 800 - 39 600 рублей.

Слесарь-ремонтник – 46 400 рублей.

Электрогазосварщик – 34 800 рублей.

Монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб) – 46 400 рублей.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 39 600 - 46 400 рублей.

Водитель автомобиля (категории С) – 33 800 рублей.

Машинист насосных установок – 33 500 рублей.

Станочник широкого профиля – 46 400 рублей.

Облицовщик-плиточник – 38 500 рублей.

Оператор котельной – 28 100 рублей.

Дворник – 18 700 рублей.

Телефон отдела кадров: (8112) 79-20-20

Резюме отправляйте на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru

Реклама. МП Горводоканал ИНН 6027047825. LjN8KLtdW