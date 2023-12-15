Боксёр Мухаммад Шехов может одержать уверенную победу – эксперт

14:32, 15 декабря 2023, ПАИ

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов может одержать уверенную победу в профессиональном бою против колумбийца Леонардо Каррильо, поделился мнением пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев в беседе с корреспондентом ПАИ. Бой пройдёт в Москве завтра, 16 декабря.

«Ждём победы, в первую очередь. Поединок будет максимально интересным ввиду того, что Мухаммад проходил интенсивный тренировочный цикл, который состоял из трёх этапов. Первый этап в Киргизии, второй в Америке, а заключительный в Екатеринбурге», – отметил собеседник ПАИ.

Не будем забывать, что Леонардо Каррильо – первый номер Колумбии, добавил Олег Лаптев. «Колумбия всегда славилась своими боксёрами. Он занимает седьмую строчку по версии WBA. Это тоже даёт о себе знать. Боёв у него намного больше, чем у Мухаммада Шехова. Очень много профессиональных боёв», – сказал он.

«На мой взгляд, Мухаммад Шехов может одержать уверенную победу, отстоять все раунды в спокойном темпе. Всё-таки он готовился с командой Дмитрия Бивола и FCC Promotion», – резюмировал эксперт.

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