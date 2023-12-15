Многодетного отца из Порхова будут судить за неуплату алиментов

13:54, 15 декабря 2023, ПАИ

Многодетного отца из Порхова будут судить за систематическую неуплату алиментов. Как сообщили ПАИ в районной прокуратуре, мужчина накопил долг по алиментам в размере около 400 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина не платил алименты с июля по октябрь 2023 года.

О соответствующем судебном решении мужчина знал, однако продолжал уклоняться как от уплаты алиментов, так и от добровольной помощи в содержании троих детей, отметили в прокуратуре. В итоге задолженность за указанный период составила 44 тысячи рублей. Общий размер задолженности – более 394 тысяч рублей.

Прокурор Порховского района направил уголовное дело в суд для рассмотрения. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на год.