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Культура

О подготовке Пушкинского заповедника к 225-летию поэта рассказал Георгий Василевич в Госдуме

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре рассказал о подготовке заповедника к 225-летию поэта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото пресс-службы Госдумы РФ

Общегосударственный, утверждённый Правительством Российской Федерации план мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина включает в себя более 80 пунктов, в числе которых, в частности, создание новой экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», реставрация мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское» в составе Государственного Пушкинского заповедника.

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