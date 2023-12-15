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Общество

До -8 градусов ожидается в Псковской области 16 декабря

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

До -8 градусов ожидается в Псковской области 16 декабря. Фото: ПАИ

Местами синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -3 до -8 градусов, днём – от 0 до -5 градусов.

Атмосферное давление будет высокое.

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