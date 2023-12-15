Псковский косметолог рассказывает, как обеспечить сияние кожи в новогоднюю ночь

14:05, 15 декабря 2023, ПАИ

Врач-косметолог, дерматовенеролог Регина Корнилова стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 декабря.

Что опаснее для кожи – холод или солнце? Чем чревато выходить на мороз с голым лицом? Стоит ли по сезону менять крем? Какие компоненты нужно искать в составе эффективных зимних средств по уходу за кожей? Как обеспечить здоровое сияние кожи в новогоднюю ночь?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез».