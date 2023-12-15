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Общество

Псковский центр «Мой бизнес» проводит «Азбуку предпринимателя» для переселенцев из-за рубежа

Центр «Мой бизнес» Псковской области организовывает и проводит серию бесплатных тренингов «Азбука предпринимателя» для потенциальных и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса с нуля.

В рамках обучения участники получают практические навыки и знания по оценке своей бизнес-идеи, разработке бизнес-плана, определению формы бизнеса, о процедуре регистрации бизнеса, источниках финансирования, существующих мерах поддержки субъектов МСП, как начать свой бизнес.

«В рамках школы предпринимательства были организованы образовательные модули, которые были посвящены конкретным инструментам изучения рынка, финансовые инструменты, инструменты мер поддержки, которые реализуются в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», – рассказал сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП, предприниматель, генеральный директор образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров.

Программа «Азбука предпринимателя» направлена на то, чтобы у начинающих предпринимателей формировались навыки ведения собственного бизнеса, отметила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

«Особенность этой программы в том, что в этом году ее впервые попробовали провести для наших соотечественников-переселенцев из других государств. В рамках этой программы основной акцент мы делаем на то, что сегодня необходимо начинающим предпринимателям, которые приезжают из других государств к нам в регион, как можно построить бизнес здесь, что здесь востребовано, какие законы, нюансы», – пояснила она.

Отметим, в этом году «Азбука предпринимателя» для переселенцев в Псковскую область прошла два раза.

Проект реализуется в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. совместно с комитетом по труду и занятости.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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