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Псковичи стали победителями конкурса «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности»

Псковичи стали победителями конкурса «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности», который прошёл в рамках Всероссийских педагогических чтений «Моя страна – моя Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В номинации «Моя педагогическая инициатива» победу одержали Юлия Анушенкова из средней общеобразовательной школы № 1, Анна Бредихина из средней общеобразовательной школы № 21 имени Героя России С. Самойлова, а также Олеся Назарой из Псковского государственного университета и АНО «Центр молодёжных и общественных инициатив».

Кроме того, ученик Палкинской средней школы Теодор Плявинский победил в номинации «Воспитать созидателя».

Задачей конкурса было выявить лучший педагогический опыт, направленный на формирование общероссийской гражданской идентичности у детей и подростков, а также распространить лучшие педагогические методики.

Напомним, что ранее учитель физкультуры из Пскова получил награду премии «Признание-2023».

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